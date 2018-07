Felipão fecha treino do Grêmio antes de viagem ao Rio de Janeiro

Na véspera do duelo diante do Fluminense, que acontecerá nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari fez mistério e fechou o treinamento do Grêmio. Nesta terça, o comandante tricolor permitiu que a imprensa tivesse acesso somente ao rachão disputado no Estádio Olímpico.

A previsão era de atividade normal, aberta, mas Felipão mudou o planejamento. Tudo para não dar pistas a um concorrente direto por uma vaga no G4 do Brasileirão. Atualmente, o Grêmio é quinto colocado, com 39 pontos, enquanto o Fluminense aparece em sétimo, com 36.

O principal motivo do mistério do treinador é a defesa. Sem poder contar com Pedro Geromel, suspenso, ele tem duas opções para o setor: Werley e Bressan. Matheus Biteco é outro que não poderá atuar por ter recebido o terceiro cartão amarelo, mas no lugar do volante deverá ser escalado Ramiro.

O próprio Ramiro, aliás, deu entrevista coletiva nesta terça e falou sobre a importância de manter o bom momento defensivo em um jogo tão importante fora de casa. "Quando atuamos fora de casa contra grandes times tivemos uma boa postura, com marcação forte e rapidez nos contra-ataques."