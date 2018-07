Felipão fecha treino do Grêmio antes de viagem para Rio de Janeiro

Luiz Felipe Scolari voltou a fechar o treino do Grêmio, nesta sexta-feira, em preparação para o jogo contra o Botafogo, domingo, no Maracanã. Com os portões fechados no Olímpico, o treinador manteve o mistério para o confronto que pode levar o time gaúcho para o G4 do Brasileirão.

O técnico só liberou a presença da imprensa no treino quando os jogadores já faziam trabalho físico, no encerramento das atividades. Entre eles estavam o zagueiro Pedro Geromel e o volante Matheus Biteco, que devem voltar ao time após cumprirem suspensão na rodada passada.

Com o retorno da dupla, Bressan e Walace vão ficar como opções no banco de reservas. O time titular do Grêmio deverá ser formado por Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Pedro Geromel, Zé Roberto; Ramiro, Fellipe Bastos, Matheus Biteco, Luan e Dudu; Barcos.

O grupo gremista voltará a trabalhar no Olímpico na manhã deste sábado, a partir das 10 horas, antes de embarcar para o Rio de Janeiro, no período da tarde.