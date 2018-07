Felipão fecha treino do Grêmio e mantém Giuliano como dúvida O técnico Luiz Felipe Scolari fechou o treino do Grêmio neste sábado, véspera do jogo de ida contra o Juventude, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. A principal dúvida na equipe está no meio-campo. Giuliano ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita e não teve nome confirmado.