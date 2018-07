Felipão fecha treino do Palmeiras e aposta em mistério

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari voltou a adotar a tática do mistério dias antes de um jogo decisivo e resolveu fechar o treino do Palmeiras desta terça-feira, 19. Na quinta, o desafio contra o Grêmio, na Arena Barueri, vale vaga na final da Copa do Brasil.

Felipão deve levar algumas dúvidas até o momento da partida. E a presença de Marcos Assunção e Valdivia é a principal delas. O chileno estava suspenso contra o Grêmio no primeiro jogo da semifinal na semana passada e também não enfrentou o Vasco no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, por estar com dores no joelho direito. Nesta segunda, ele treinou fisicamente longe dos companheiros e ainda não sabe se vai a campo na quinta.

Marcos Assunção também está com dores na coxa direita e é dúvida para o próximo jogo. Mesmo se estiver recuperado, a tendência é que Felipão mantenha o mistério por algum tempo.

O treinador deve testar algumas formações no trabalho desta terça. Mazinho deve ganhar o lugar de Luan no ataque, outro que deixou o gramado domingo com dores na coxa direita e pode desfalcar o time por mais de um mês. E Márcio Araújo deve ser o escolhido para assumir a vaga de Marcos Assunção caso ele fique de fora. No meio, Daniel Carvalho é o substituto natural de Valdivia.

Na semana passada, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, Felipão surpreendeu o adversário - e até a própria torcida - ao entrar com Henrique como volante, com Maurício Ramos e Thiago Heleno na zaga. Esta formação deve ser mantida em Barueri.