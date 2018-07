Felipão fecha treino  e faz mistério sobre escalação do Grêmio

A boa fase, com quatro vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, fez o Grêmio pleitear entrar no G4 da competição, brigando diretamente por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com isso, cada jogo virou uma decisão e isso faz Luiz Felipe Scolari fazer cada vez mais mistério.

Nesta sexta-feira, Felipão fechou por cerca de uma hora o treino realizado no Estádio Olímpico, não dando pistas do time que deverá escalar para enfrentar o Atlético-MG, domingo, no Independência, pela 21.ª rodada do Brasileirão.

Quando a atividade foi aberta à imprensa, os jogadores treinavam jogadas ofensivas, principalmente cruzamentos e finalizações. Felipão, assim, não indicou quem sai para o retorno de Felippe Bastos ao time.

O volante não participou da vitória sobre o Atlético-PR, quarta-feira, porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por isso, Walace, Matheus Biteco e Ramiro compuseram o setor de meio-campo. Agora, porém, um deles deverá sair.