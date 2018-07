Felipão fecha treino e faz segredo para pegar o Campinense Não importa a qualidade técnica do adversário. Se o Grêmio vai jogar, o técnico Luiz Felipe Scolari prefere fazer mistério e esconder a equipe que mandará a campo. Nesta quarta-feira, não foi diferente. O treinador fechou a parte principal do treino da tarde e não deu indícios da equipe que vai escalar para receber o Campinense, quarta, na Arena, pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil.