Felipão fecha treino e mantém dúvida no meio para enfrentar o Santos

O técnico Luiz Felipe Scolari fechou o treino do Grêmio nesta quarta-feira e não indicou quem será o substituto de Fellipe Bastos para a partida diante do Santos. As duas equipes iniciam o duelo de oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta, em Porto Alegre. A volta será semana que vem, na Vila Belmiro.

Por já ter atuado na competição este ano com a camisa do Vasco, Fellipe Bastos não pode defender o Grêmio na Copa do Brasil. O jogador vinha sendo titular no Campeonato Brasileiro, o que abre uma vaga no meio de campo. Walace e Matheus Biteco brigam pela titularidade, mas Felipão só anunciará o escolhido momentos antes do jogo.

Poupados no treino de terça-feira, o zagueiro Rhodolfo e o meia Luan voltaram a trabalhar nesta quarta e serão escalado. Na lateral direita, Pará deve voltar na vaga de Matías Rodríguez. Assim, o Grêmio deve ser escalado com: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro, Matheus Biteco (Walace), Giuliano e Luan; Dudu e Barcos.