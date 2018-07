Felipão fecha treino e promove mudanças no Grêmio Luiz Felipe Scolari fechou parte do treino do Grêmio, nesta terça-feira, e fez mudanças na equipe que estreará na Copa do Brasil, quinta-feira, contra o Santos, em Porto Alegre. Felipão testou alterações por causa das ausências de Rhodolfo e Luan. O zagueiro foi poupado das atividades por causa do desgaste físico, enquanto o atacante ficou de fora em razão de uma pancada sofrida na panturrilha direita no jogo contra o Corinthians, domingo.