Felipão fecha treino, mas diz ter escalação definida para o clássico

Acostumado a promover o mistério antes das partidas, o técnico Luiz Felipe Scolari vinha deixando a imprensa acompanhar os treinos do Grêmio durante a semana. Nesta sexta-feira, no entanto, voltou a fechar os portões do Estádio Olímpico e aumentou as incertezas sobre a escalação da equipe para o clássico diante do Internacional, neste domingo, na Arena, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Felipão tem algumas dúvidas para a partida. Recuperado de um problema no joelho esquerdo, Rhodolfo treinou normalmente durante a semana e deve ir para o jogo. O meia Giuliano também está melhor de uma pubalgia e pode reforçar a equipe. Ainda há a possibilidade de o treinador mudar o esquema tático e promover a escalação de três volantes.

Estas dúvidas todas, no entanto, estão muito mais na cabeça dos torcedores e dos jornalistas do que na de Felipão. O treinador garantiu que já tem a escalação para a partida e ela só será alterada se algum desses atletas que se recuperaram de lesões tiver recaída.

"Tenho o time na cabeça, mais ou menos, mas depende do que acontece no vestiário. Tenho jogadores voltando de lesão, alguns treinaram 45 minutos, outros, 60. Alguns dos lesionados tiveram reação de ontem para hoje, então preciso esperar. Tenho um time idealizado, mas não totalmente definido até domingo pela manhã, quando saberei se está tudo bem", declarou.