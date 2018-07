Felipão fecha treino, mas não deve mudar o Grêmio O Grêmio encerrou nesta manhã a sua preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude com o técnico Luiz Felipe Scolari apostando no mistério. Afinal, o treinador fechou parte da atividade desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho, na véspera do confronto na Arena Grêmio.