Felipão foca planejamento para próxima temporada

"Tive uma conversa séria com o Palaia. Vai ter eleição presidencial no início de janeiro. Precisava saber sobre a montagem do elenco para 2011 e o Palaia me deu garantias que até o começo de janeiro, é ele quem contrata", informou Felipão. "Não sabemos o que vai acontecer, mas a gente torce para a situação política do Palmeiras se acertar".

Para Felipão, garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores facilitaria na montagem do elenco. "Os jogadores até se oferecem para jogar aqui. Por isso a importância de chegar", garantiu o treinador, frisando a importância do título na sul-americana.

Preocupado com a montagem do elenco, Felipão antecipou que fará novos testes no Campeonato Brasileiro. "Vai ter mais mudança nas próximas partidas. Pretendo subir mais três ou quatro juniores. Não tenho mais nada para fazer no Brasileiro. Tomar de quatro, de cinco, não faz diferença. Preciso fazer testes e conhecer com quem posso contar para 2011", finalizou.