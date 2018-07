Felipão inclui Marcos na lista de relacionados para jogo contra Mirassol

SÃO PAULO - Marcos está de volta. O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não revelou ser irá escalá-lo como titular, mas incluiu o veterano goleiro na lista de jogadores relacionados do Palmeiras para o jogo contra o Mirassol, neste domingo, no Pacaembu, pelas quartas de final do Paulistão.

Sem jogar desde o dia 6 de fevereiro, quando disputou o clássico contra o Corinthians, Marcos já está recuperado fisicamente e vem treinando normalmente. Assim, neste momento decisivo, Felipão resolveu recorrer ao experiente goleiro de 37 anos - mas ele pode ficar no banco de Deola.

"O Marcos sabe que é um jogador importante, não apenas dentro de campo, mas também no aspecto da liderança. Nós sempre falamos que quando ele estivesse bem perto do ideal, perto dos 100%, nós o relacionaríamos novamente e foi o que aconteceu. Ainda vamos analisar se ele vai começar atuando. Por se tratar de um jogo decisivo e classificatório, a presença dele é importantíssima", explicou Felipão, que não quis confirmar quem será o goleiro titular do Palmeiras.

Além de Marcos, o Palmeiras tem outra novidade para enfrentar o Mirassol. Recuperado das dores musculares que o afastaram dos últimos três jogos, o meia Lincoln está entre os relacionados para a decisão deste domingo. Ele, no entanto, ficará no banco de reservas.

"O Lincoln ainda não está na sua melhor forma física, pois não joga há uns 15, 20 dias. Mas treinou normalmente com bola e, pela qualidade e técnica que apresenta, será uma arma a mais para o nosso time", afirmou Felipão, que colocará Valdivia e Tinga como meias titulares.

Enquanto isso, o lateral-direito Cicinho e o zagueiro Thiago Heleno ainda são dúvida para o jogo deste domingo. Os dois foram relacionados para enfrentar o Mirassol, mas não se recuperaram completamente das lesões que sofreram na última quinta-feira, diante do Santo André, pela Copa do Brasil.

O caso mais simples é de Thiago Heleno, que deve enfrentar o Mirassol, mas Cicinho também tem chances de jogar. "Os dois vão continuar em trabalho de recuperação até amanhã (domingo). Existe uma boa possibilidade de eu contar com pelo menos um dos dois jogadores, que está sentindo bem menos dores. De repente, pode acontecer uma boa notícia e eu contar até com os dois. Mas vamos aguardar e ver o que o nosso departamento médico e físico passa para a gente", disse Felipão.