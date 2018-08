Felipão indica formação do Palmeiras com Mayke e Hyoran

O técnico Luiz Felipe Scolari indicou nesta quarta-feira a possível formação do Palmeiras para enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. Sem poder contar com o lateral Mayke e o atacante Willian, ambos machucados, o treinador definiu Mayke e Hyoran como substitutos para jogarem no confronto de ida das oitavas de final da competição.

A equipe treinou no CT da Conmebol, em Assunção, em um trabalho de atividades técnicas separadas por posição. O treinador separou o elenco por grupos, porém pela escolhas deu a entender que a formação a ser usada no Paraguai terá: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Hyoran, Dudu e Borja.

O treinador manteve no banco de reservas os meias Lucas Lima e Gustavo Scarpa, por opção técnica. Antes da atividade, o zagueiro Edu Dracena afirmou que o elenco está cauteloso para a partida por saber da força do Cerro Porteño como mandante.

"Temos que estar ligados os 90 minutos. O gol fora vale muito. Temos que estar bem concentrados e focados. Jogando aqui dentro, o Cerro é muito forte. Tem uma invencibilidade muito grande em seu estádio. Esperamos levar um placar bom para fazer o segundo jogo mais tranquilos", disse.