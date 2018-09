Felipão indica Palmeiras sem Weverton e com a volta de Marcos Rocha

O técnico Luiz Felipe Scolari deu pistas nesta terça-feira de qual será o time titular do Palmeiras para o jogo de quarta, contra o Atlético-PR, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de semanas com os treinos fechados, o treinador liberou o começo da atividade e mostrou o retorno do lateral Marcos Rocha e a ausência do goleiro Weverton.

Marcos Rocha estava com dores no joelho e foi baixa nos compromissos anteriores, ao dar lugar a Mayke. O lateral-direito voltou a trabalhar com o time a apareceu entre os dez titulares da linha posicionados pelo treinador para a atividade, que teve: Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Felipe Melo e Moisés; Dudu, Willian e Borja.

Jogadores como Antonio Carlos, Moisés e Dudu foram poupados no último domingo da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense e estão confirmados na partida. Os demais atletas retornaram de madrugada da viagem. Alguns não foram a campo por estarem desgastados, como o lateral Mayke e o goleiro Weverton, que nas últimas semanas sofria de dores musculares.

A principal dúvida é no gol. O reserva imediato, Jailson, estava com dores no ombro nos últimos dias, mas voltou ao trabalho com o time. Uma possibilidade é Fernando Prass ser titular. O veterano de 40 anos ainda não teve oportunidade para atuar sob o comando de Felipão e pode ganhar chance para enfrentar o Atlético-PR.