Felipão indica Zé Rafael e Antônio Carlos como titulares no domingo

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, começou nesta quinta-feira a armar o time para o jogo de domingo, contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, em Araraquara. Em treino na Academia de Futebol, Felipão ensaiou possíveis mudanças e indicou a formação titular com as entradas do zagueiro Antônio Carlos e do meia Zé Rafael.

O técnico testou as alterações em um treino tático pela manhã. Uma formação com dez jogadores fez uma movimentação contra o time reserva. Os titulares foram escalados com: Fernando Prass; Mayke, Antonio Carlos, Gustavo Gómez e Victor Luís; Felipe Melo, Zé Rafael, Bruno Henrique, Dudu e Borja. O possível jogador a completar a formação deve ser um ponta pela direita, provavelmente Gustavo Scarpa.

Já os reservas trabalharam com: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés, Lucas Lima, Scarpa e Felipe Pires. Também integraram o trabalho atletas que não estão inscritos no Campeonato Paulista, fora jogadores que não foram utilizados em nenhuma das duas equipes, como Jean, Carlos Eduardo, Raphael Veiga e Deyverson.

Apesar de estar inscrito no Estadual, o atacante Ricardo Goulart foi poupado do treino para permanecer na academia com atividades de reforço muscular. Existe no clube a expectativa dele estrear no próximo domingo, para que entre na partida durante o segundo tempo.