Felipão inicia mata-mata da Libertadores para resgatar rendimento de 'copeiro'

O Palmeiras conta com a experiência do técnico Luiz Felipe Scolari em competições de mata-mata para reagir na temporada e passar pelo Godoy Cruz a partir desta terça-feira, quando os times se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Dono de 22 títulos na carreira em torneios nesse formato, o treinador espera resgatar exatamente a fama de "copeiro".

Desde a chegada ao clube, em agosto do ano passado, o treinador conseguiu se dar muito melhor nos pontos corridos do que em confrontos eliminatórios. No primeiro formato, ele acumula cerca de 79% de aproveitamento, índice impulsionado, é claro, pelo título do Brasileiro do ano passado e pela longa invencibilidade. Dos 33 jogos sem perder, em 32 Felipão estava no comando (no jogo restante, o interino Wesley Carvalho dirigiu a equipe).

Por outro lado, quando se trata de confrontos mata-mata, o treinador não se tão deu bem no comando do Palmeiras. O aproveitamento cai para 57%. A queda na Copa do Brasil para o Inter, semana passada, foi a decepção mais recente, assim como a torcida também lamentou a eliminação nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo.

Nos dois casos, o time encarou a insatisfação alviverde nos dias seguintes. Na última sexta-feira, um grupo de torcedores foi ao hotel da equipe em Fortaleza para arremessar pipocas e cobrar o elenco. Já após a queda no Estadual, o ônibus do time foi atingido por pedras e garrafas quando entrava no Allianz Parque para disputar uma partida pela Libertadores, dias depois.

Felipão admitiu a preocupação da equipe estar abalada para o jogo contra o Godoy Cruz. "Vou ter que trabalhar bem o aspecto psicológico. Vi um jogo em que estivemos mais nervosos que o comum, alguns jogadores até mais experientes, vendo que não iam ganhar o jogo, se irritando com adversário", comentou.

No ano passado o treinador teve bons resultados no mata-mata da Libertadores. Fora de casa, conseguiu vitórias por 2 a 0 contra Cerro Porteño e Colo-Colo pelas oitavas e quartas de final, respectivamente.

ATUAL CAMPEÃO

O River Plate, vencedor da última edição da Libertadores, abre as oitavas de final a partir das 19h15. A equipe argentina recebe em Buenos Aires o Cruzeiro. A equipe do técnico Mano Menezes tem a vantagem de fazer a partida de volta no Mineirão, na próxima terça-feira.