Felipão lamenta chances perdidas em derrota gremista

"A derrota passou por diversos pontos. Primeiro, pela qualidade do Cruzeiro. Segundo, pelas oportunidades que criamos, estivemos em frente ao Fábio e não conseguimos fazer o gol. Terceiro, o lance do gol foi com o zagueiro roubando a bola, aos 41 do segundo tempo, nossa equipe permite a passagem, o cruzamento e perdemos o tempo de bola quando o Dagoberto finalizou. É um gol que dificilmente a gente toma", comentou.

O lance do gol, aliás, revoltou o zagueiro Rhodolfo, que saiu de campo reclamando do "erro bobo" no lance. A jogada começou com uma roubada de bola de Dedé, que teve liberdade para avançar até o campo de ataque e cruzar na cabeça de Dagoberto. Pará errou na marcação e o atacante finalizou para a rede.

As declarações de Rhodolfo foram minimizadas por Felipão, que viu com naturalidade o descontentamento de seu comandado. "O Rhodolfo saiu chateado como todo mundo, só expôs seu pensamento de uma forma um pouco mais categórica do que os outros jogadores. Se fosse perguntado agora, teria a cabeça um pouco mais no lugar, iria responder de forma diferente."