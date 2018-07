Felipão lamenta derrota, mas minimiza importância A queda diante do Corinthians por 2 a 1, no clássico do último domingo, foi muito lamentada pelos jogadores do Palmeiras, principalmente pela forma como aconteceu. Os dois gols marcados pelo adversário no início do segundo tempo, em intervalo de três minutos, não foram esquecidos, mas o técnico Luiz Felipe Scolari garantiu que a derrota teve o mesmo peso de qualquer outra.