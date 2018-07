Felipão lamenta desatenção do Grêmio em empate com Coritiba

O técnico Luiz Felipe Scolari criticou o sistema de marcação do Grêmio depois do empate em 1 a 1 com o Coritiba, sábado, pela 31.ª rodada do Brasileirão. O treinador instruiu seus jogadores para uma marcação em Leandro Almeida, mas mesmo assim o zagueiro fez, de cabeça, o gol alviverde na partida disputada no Couto Pereira

"O mérito é do jogador que todo mundo, o Brasil todo sabe que tem que marcar. E nós definimos hoje (sábado) uma marcação especial sobre ele. Sobre um jogador que nós não fizemos hoje a marcação por escala, como sempre fazemos. Tiramos um para marcar esse jogador, que nós sabemos que é bom na bola aérea. Mas quando há essa desatenção, tomamos o gol" explicou Felipão.

Depois do gol marcado por Leandro Almeida, o Grêmio até foi buscar o empate, com Riveros, e volta de Curitiba com um ponto na bagagem. Como Fluminense, Inter e Atlético-MG venceram na rodada, o time de Felipão caiu para o sexto lugar, agora a três pontos dos mineiros e a dois dos rivais colorados.

"Não engano ninguém. Tenho que estar no bolo até os últimos três jogos, senão não adianta. Esse é o nosso espírito para jogar até lá. Temos equipe boa, mas não superior às outras equipes", enfatizou o treinador gaúcho.