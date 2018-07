Felipão lamenta erros na goleada no gramado em Brasília

Felipão viu e reviu o jogo do Brasil com a Alemanha, algumas vezes somente com a comissão técnica, outras com os jogadores na Granja Comary, como sempre fez após as partidas da Copa. Ele continua sem saber explicar ''a pane dos seis minutos'', quando a Alemanha triturou a seleção com quatro gols, um atrás do outro. Felipão só lamenta o fato de seus jogadores não terem conseguido fazer os gols criados sobretudo no começo do segundo tempo.

Em conversa com Thiago Silva no gramado do Estádio Mané Garrincha, onde esperava para começar sua entrevista nesta sexta, um dia antes da partida com a Holanda, Felipão gesticulava sobre as oportunidades desperdiçadas pelo seu time no Mineirão. Dizia que o Brasil poderia ter feito quatro gols, quase que na mesma pegada que os alemães. E isso deixaria a partida emocionante. "O que aconteceu foi uma fatalidade. Nunca mais. Eles foram sete vezes ao ataque e fizeram cinco gols. Nunca mais", dizia o treinador, de acordo com o áudio que vazou do depoimento.

Felipão sabe que o resultado foi uma "vergonha" para a história do futebol brasileiro nesses 100 anos de futebol, como ele mesmo disse, mas também defendeu o seu trabalho ao afirmar que não se pode mudar tudo só por causa de um resultado ruim. Sua intenção é defender também seus jogadores. Ele teme que alguns deles fiquem rotulados e que não tenham novas chances na seleção, o que seria um erro em sua avaliação. Espera que pelo menos 13 ou 14 desse elenco estejam na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.