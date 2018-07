Felipão lamenta morte de Eusébio e relembra relação próxima em Portugal

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira e ex-comandante da seleção portuguesa, lamentou a morte de Eusébio por meio de uma nota divulgada por sua assessoria de imprensa neste domingo. "É uma grande perda para todos nós", afirmou o pentacampeão mundial.

Felipão ainda destacou a relação próxima que tinha com a lenda do futebol português durante o período que comandou a Seleção das Quinas, entre 2003 e 2008. "Sempre tive um ótimo relacionamento com ele. No convívio conosco na seleção portuguesa ele sempre tinha uma palavra de incentivo e de ensinamento que eu e o Murtosa usávamos", afirmou o comandante.

Eusébio morreu na madrugada deste domingo aos 71 anos devido a uma parada cardiorrespiratória. O velório do ex-jogador acontece no Estádio da Luz, em Lisboa.