Felipão lembra Palmeiras de 1995 e aposta em virada Sem mostrar sinais de desânimo, o técnico Luiz Felipe Scolari mostrou confiança em uma virada histórica do Palmeiras, diante do Coritiba na quarta-feira, e disse se inspirar no confronto com o Grêmio, em 1995, para motivar seus jogadores. Para avançar na Copa do Brasil, o time paulista precisa pelo menos devolver a goleada de 6 a 0, sofrida na semana passada, para levar o duelo para os pênaltis.