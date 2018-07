Felipão mantém base da Copa das Confederações em lista para amistoso

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari convocou nesta terça-feira uma lista de 20 jogadores para o amistoso que a seleção brasileira fará contra a Suíça, no próximo dia 14 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Jakob Park, em Basel. O confronto será o primeiro do Brasil após a conquista da Copa das Confederações, em título alcançado no fim de junho.

E, como já era esperado, o treinador manteve a base do time nacional que se sagrou campeão da competição realizada no Brasil, onde o taça foi assegurada com uma vitória por 3 a 0 sobre a Espanha na final realizada no Maracanã.

Daquele grupo de 23 jogadores que defenderam o Brasil na Copa das Confederações, Felipão acabou deixando de fora desta lista reduzida de 20 nomes apenas o goleiro Diego Cavalieri, do Fluminense, o zagueiro Réver, do Atlético-MG, o meia Jadson, do São Paulo, e o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid.

Filipe Luís ficou fora desta convocação, abrindo espaço para a principal novidade desta lista, que foi a presença do lateral-esquerdo Maxwell, do Paris Saint-Germain, que deve figurar na reserva do titular Marcelo, do Real Madrid, no confronto diante da Suíça.

Já o atacante Jô, do Atlético-MG, voltou a figurar na lista de convocados depois de ter herdado o lugar de Leandro Damião, cortado da seleção por lesão depois de ter sido inicialmente convocado para Copa das Confederações.

Diante dos suíços, o Brasil irá buscar a sua sétima vitória consecutiva. Esta série de triunfos começou com o placar de 3 a 0 obtido no amistoso contra a França, na Arena Grêmio, em 9 de junho, que foi o último de preparação para a Copa das Confederações, na qual a equipe de Felipão foi campeã com 100% de aproveitamento. Além dos 3 a 0 na final sobre a Espanha, superou Japão (também por 3 a 0), México (2 a 0), Itália (4 a 2) e Uruguai (2 a 1) na competição.

A CBF informou nesta terça-feira que a seleção irá embarcar para Basel no dia 11 de agosto e fará um treino de reconhecimento no Jakob Park às 11h15 (de Brasília) do dia 13, antes do confronto marcado para o dia 14.

Depois de encarar a Suíça, a seleção brasileira tem outro amistoso agendado para 10 de setembro, quando enfrentará Portugal, no Gillette Stadium, às 22 horas (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.

Confira a lista completa:

Goleiros:

Julio Cesar - Queens Park Rangers

Jefferson - Botafogo

Zagueiros:

Thiago Silva - Paris Saint Germain

David Luiz - Chelsea

Dante - Bayern de Munique

Laterais:

Daniel Alves - Barcelona

Jean - Fluminense

Marcelo - Real Madrid

Maxwell - Paris Saint Germain

Meio-campo:

Fernando - Shakhtar Donetsk

Hernanes - Lazio

Luiz Gustavo - Bayern de Munique

Paulinho - Tottenham Hotspur

Meia atacantes/ atacantes:

Oscar - Chelsea

Jô - Atlético Mineiro

Lucas - Paris Saint Germain

Hulk - Zenit

Bernard - Atlético Mineiro

Fred - Fluminense

Neymar - Barcelona