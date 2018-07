Felipão marca convocação da seleção brasileira para 14 de maio

RIO - A lista dos jogadores que vão representar o Brasil na Copa das Confederações será conhecida no dia 14 de maio. A CBF confirmou nesta segunda-feira que essa será a data da convocação do técnico Luiz Felipe Scolari para a disputa da competição que acontece de 15 a 30 de junho e serve como prévia da Copa do Mundo de 2014.

Contratado no final de novembro para substituir o demitido Mano Menezes, Felipão teve cinco amistosos para definir o grupo da Copa das Confederações - venceu a Bolívia, perdeu para a Inglaterra e empatou com Itália, Rússia e Chile. Na semana passada, ele admitiu que ainda tinha algumas dúvidas para fechar a lista.

Felipão não quis revelar suas dúvidas, mas as principais disputas estariam entre Dedé e Réver como reserva da zaga e entre Leandro Damião e Alexandre Pato como opção para o ataque. Na escolha entre dois astros veteranos por uma vaga no grupo, Kaká deve ser preterido e Ronaldinho Gaúcho deve entrar na convocação.

A apresentação do grupo que for convocado por Felipão já está marcada para 27 de maio, sendo que o Brasil ainda fará dois amistosos antes da estreia na Copa das Confederações. Em 2 de junho, enfrenta a Inglaterra no Maracanã, no Rio. E sete dias depois joga contra a França, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Na Copa das Confederações, que será disputada em seis cidades brasileiras, o Brasil faz a sua estreia diante do Japão em 15 de junho, no Estádio Nacional de Brasília. Depois, ainda encara na primeira fase o México, no dia 19, no Castelão, em Fortaleza, e a Itália, no dia 22, na Arena Fonte Nova, em Salvador.