Felipão não descarta surpresas em novas convocações

Felipão deixou alguns jogadores de lado nesta sua primeira convocação por causa de lesões, caso de Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e Marcelo (Real Madrid), e também em razão da falta de jogos no Brasil. Os principais Estaduais do País só estão começando neste primeiro mês do ano, enquanto na Europa os times estão em plena forma, na metade da temporada.

"Neste momento, teríamos uma dificuldade para chamar mais quatro ou cinco jogadores. Mas, a medida em que os campeonatos vão correndo, vamos ter mais opções. Nosso leque estará mais aberto", avisou o treinador, que não descartou listar mais atletas da Europa. "Se vamos convocar mais gente do Brasil, vai depender do desempenho. A nossa seleção independe de onde o jogador estiver jogando...".

Nesta terça, o treinador surpreendeu ao resgatar os veteranos Ronaldinho Gaúcho e Julio Cesar, além do estreante Dante (do Bayern de Munique) e do lateral Filipe Luís (Atlético de Madrid), que não vinha sendo chamado para a seleção nos últimos anos. "Não tive preocupações com a idade dos jogadores nesta lista. Falei com técnicos e acompanhei os campeonatos".

Felipão revelou que vem contando com a ajuda dos canais esportivos para acompanhar jogos de brasileiros em outros países. "As TVs têm nos ajudado muito, com a transmissão dos jogos europeus. É só sentar na frente da televisão e ver quatro, cinco jogos por dia", disse, ao explicar como vem acompanhando o futebol de Dante.

"Ele vem jogando bem, foi eleito o melhor jogador da sua posição no Campeonato Alemão. Vamos avaliá-lo", disse o treinador, que não comentou a ausência do meia Kaká na sua primeira lista. Ele ainda confirmou que mostrou a lista de convocados para o presidente da CBF, José Maria Marin, antes do anúncio oficial.