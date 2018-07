Felipão não descarta ter 'estrangeiros' em amistoso contra o Chile

SÃO PAULO - O plano inicial é convocar apenas jogadores que atuam no Brasil para o amistoso contra o Chile, no dia 24 de abril, no Mineirão. Mas o técnico Luiz Felipe Scolari não descarta a possibilidade de contar com alguns jogadores que atuam no futebol estrangeiro. Como o jogo não é em data Fifa, os clubes não são obrigados a liberar seus atletas e seria necessária uma negociação da CBF.

"Esse jogo é um jogo em que 100% dos atletas serão atletas que jogam no Brasil. Provavelmente seja assim, exceção que a gente consiga que alguns venham participar desse amistoso", disse Felipão, em entrevista ao site da CBF.

Ao que indicou o treinador, o confronto contra os chilenos, mais do que um teste para a equipe, serve para que o grupo conheça o recém-reformado Mineirão e para que a torcida mineira se aproxime da seleção.

"É ótimo para irmos ao Mineirão, onde poderemos jogar na Copa das Confederações. É importante conhecermos alguma coisa do campo em Minas, tendo a torcida conosco futuramente para os jogos da Copa das Confederações e do Mundial que a gente pode jogar em Minas", comentou o treinador.

O treinador, que reassumiu a seleção brasileira no fim de 2012 e até agora só fez uma partida no comando da equipe, ainda tem sido figura pouco frequente nos estádios brasileiros. Ele promete que, a partir de março, estará com Carlos Alberto Parreira e Flávio Murtosa acompanhando de perto os jogadores.

"Tenho assistido a 10 jogos, 12 jogos por semana. Os jogos que eu posso assistir, onde sei que tem um jogador brasileiro, eu vou assistindo. A partir de março, abril, vamos estar mais presentes nos estádios, para verificarmos se podemos ter uma situação nova, algum jogador que possa estar aparecendo nos estaduais ou no Brasileiro", prometeu.

Contra o Chile, Felipão fará seu quarto jogo à frente do Brasil desde seu retorno, no fim de novembro. Sob seu comando, a seleção foi derrotada pela Inglaterra por 2 a 1, logo na estreia, no dia 6 deste mês. Desta vez, o treinador deve contar somente com jogadores que atuam no Brasil.

Antes do duelo com os chilenos, seu time fará amistosos com Itália, no dia 21 de março, e Rússia, no dia 25 do mesmo mês. Depois da partida com o Chile, a seleção tem marcado mais um jogo contra a Inglaterra, no dia 2 de junho, no reformado Maracanã. E um confronto com a França, no dia 6, na Arena Grêmio. No segundo semestre, já está agendada partida contra a Suíça, em 14 de agosto.