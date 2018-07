Felipão não quer Elias e William no Palmeiras

SÃO PAULO - Na busca por reforços para o meio de campo, a diretoria do Palmeiras recebeu as indicações das contratações do meia Elias, do Figueirense, e do atacante William, do Avaí, para reforçar a equipe em 2012. Mas antes mesmo de abrir negociação, o técnico Luiz Felipe Scolari já avisou que não tem interesse nos jogadores.

O treinador elaborou uma lista de 12 jogadores para que a diretoria contratasse três ou quatro. O presidente Arnaldo Tirone admite que essa lista já sofreu algumas alterações, mas que vai atrás de jogadores indicados pelo treinador. A prioridade seria a chegada de um zagueiro, um lateral-esquerdo, um meia canhoto e dois atacantes. Até o momento, apenas o lateral-esquerdo Juninho foi contratado.

Felipão deixou claro para Tirone que não aceitaria que fossem contratados jogadores promessas. "Para trazer jogadores do mesmo nível que estão aqui, melhor ficar com quem já está no clube, porque pelo menos já trabalham comigo e não vão precisar passar pela adaptação", disse o treinador.

No caso de Juninho, o treinador sugeriu seu nome por causa do belo Campeonato Brasileiro que o atleta fez, sendo eleito o melhor da posição pela revista Placar e segundo melhor em eleição realizada pela CBF.