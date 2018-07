Felipão não recebeu orientação  de 'espiões' para escalar Paulinho

Luiz Felipe Scolari não recebeu orientações de seus observadores Roque Júnior e Alexandre Gallo para escalar Paulinho na vaga de Neymar para armar um time mais defensivo contra a Alemanha. O treinador optou por Bernard. Na véspera do jogo, Felipão garantiu que havia um alinhamento entre ele e seus auxiliares a respeito de quem escalar para a partida das semifinais. Fontes próximas a Felipão disseram que em nenhum momento os "espiões" recomendaram a entrada de Paulinho.

Um dia antes da partida contra os alemães, Felipão afirmou que tinha recebido relatório dos observadores Gallo e Roque Jr que indicavam como o adversário jogava. "Nosso pensamento em relação ao jogo está de acordo com a análise que os nossos observadores fizeram da Alemanha. Nada muito diferente do que nós pensávamos", disse o treinador na coletiva de imprensa no Mineirão.

Gallo e Roque se reuniram com Felipão na Granja Comary após os treinamentos da seleção no domingo na Granja Comary. Na segunda-feira de manhã, véspera da partida, o técnico comandou um treinamento de manhã em Teresópolis quando testou algumas variações táticas. Em nenhuma delas Bernard foi testado.

Na terça-feira, logo após a derrota para a Alemanha, Felipão revelou que não havia feito simulações no treinamento com Bernard entre os titulares para deixar o técnico da Alemanha, Joachim Löw, um tanto confuso com escalação da seleção. E disse que usou a imprensa para confundir o treinador adversário.