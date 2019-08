Felipão nega pedido de demissão no Palmeiras e não comenta protestos da torcida

O técnico Luiz Felipe Scolari classificou como boatos a informação de que pediria demissão do Palmeiras e negou que esteja insatisfeito no comando do clube, na entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 contra o Corinthians, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador também evitou comentários sobre os protestos feitos por uma torcida organizada do clube, no último sábado, antes do clássico. Na ocasião, além de coros contra Felipão e os jogadores, uma faixa com os dizeres "ninguém morreu ainda" foi estendida na entrada da Academia de Futebol.

Em nota oficial, o Palmeiras repudiou a atitude e disse que não irá admitir ameaças e violência contra membros da comissão técnica e jogadores.

"Quem te disse (sobre o pedido de demissão)? Boatos? Então, está esclarecido. Quem cria (boatos) deve ter algum interesse. Estou contente, tenho meu time para trabalhar, a comissão técnica. Gosto do Palmeiras. Quem cria boatos, responde para vocês. Eu não tenho nada para responder", disse o treinador.

"Sobre a manifestação, nada a falar. Vou falar do jogo. Acho que foi um belo jogo. Saímos satisfeitos com o empate, sabemos respeitar o Corinthians", completou Felipão.