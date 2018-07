Felipão nega que Palmeiras 'entregou' para prejudicar o Corinthians

BARUERI - O técnico Luiz Felipe Scolari passou boa parte da partida diante do Fluminense sentado no banco de reservas. Apesar de toda pressão da torcida para que o Palmeiras entregasse o jogo, o treinador afirmou que o clube atuou para ganhar e que "as pessoas que viram o contrário enxergaram chifre em cabeça de cavalo".

"Somos profissionais e nossa equipe tem a cor verde", afirmou o treinador. "Os torcedores que estiveram aqui e pediram a derrota não são os verdadeiros palmeirenses. Fiquei totalmente satisfeito com o comportamento da equipe. Se dirigentes ou outros torcedores quiserem dar suas opiniões, tudo bem. Eles só não podem exigir uma derrota."

Felipão defendeu o goleiro Deola, duramente vaiado pela torcida por fazer belas defesas e impedir alguns gols do Fluminense. "Ele saiu de campo com uma grande personalidade. Essa coisa de entregar é pura bobagem. Jamais iríamos fazer uma sacanagem. Quem atua de uma forma errada vai errar muito mais na frente. O conceito do Deola cresceu comigo."

Outro jogador que Felipão defendeu foi o atacante Kléber, que não deu nenhum chute ao gol durante os 90 minutos. "A participação dele foi boa e normal. Eu pedi para ele ficar mais fora da grande área, justamente para que o Dinei fizesse essa função. Já falei diversas vezes, aqui não teve essa história de entregar."