Felipão nega surpresa com derrota e vê falta de empenho

SÃO PAULO - Embora o Palmeiras tenha sido derrotado por um time corintiano formado inteiramente por reservas no último domingo, no Pacaembu, o técnico Luiz Felipe Scolari negou que tenha se assustado com a atuação do arquirrival, que venceu por 2 a 1, de virada, e obteve sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.

"Não me senti surpreendido em nada. Se quisermos ganhar do Corinthians, precisamos ter outra disposição. Muitas vezes não fazemos isso e perdemos os jogos", afirmou Felipão, criticando também a falta de empenho da equipe palmeirense no clássico.

O comandante aproveitou o revés sofrido neste domingo para fazer um alerta aos seus jogadores, lembrando que o time precisa exibir uma nova postura principalmente nas finais da Copa do Brasil, cujo primeiro jogo da decisão será no dia 5 de julho, em local a ser confirmado pelo Palmeiras, que decidirá o título da competição fora de casa.

Felipão, porém, lembrou que antes disso a equipe palmeirense precisa reagir já no próximo domingo, contra o Figueirense, às 18h30, na Arena Barueri, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time ainda não venceu nesta competição nacional e ocupa o penúltimo lugar, com dois pontos ganhos.

"Estamos falando de uma partida (contra o Coritiba) que só vai ser jogada daqui dez dias. Precisamos pensar nos pontos do Brasileiro para respirarmos mais aliviados. Hoje (domingo), infelizmente, nada deu certo para nós", completou o treinador.