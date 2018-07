Felipão opta por experiência e avisa que time ainda não é o ideal

Felipão, que substituiu Mano no fim de novembro, fez nesta terça-feira sua primeira convocação desde o retorno ao comando do time brasileiro, para um amistoso contra a Inglaterra, em 6 de fevereiro, e avisou que o time ainda não será o ideal.

A cota de mais maduros é formada por Ronaldinho Gaúcho, Fred, Luis Fabiano e Júlio César, que já disputaram Copas do Mundo, e por jogadores como Miranda, 28, e Dante, 29, sem história na seleção mas com posição de destaque em seus clubes nas ligas europeias.

Da base montada por Mano Menezes ficaram Diego Alves, Daniel Alves, David Luiz, Paulinho, Ramires, Oscar, Lucas, entre outros que já haviam sido chamados.

No ataque, o novo treinador da seleção escolheu atletas de mais peso e experiência, como Luis Fabiano, Fred, Hulk e Neymar, que, apesar da juventude, pode ser considerado um "veterano" de seleção. Leandro Damião, muitas vezes chamado por Mano, ficou de fora.

"A experiência sim foi importante (para chamar os atacantes), mas eles foram muito bem em 2012... tenho certeza que vão dar conta do recado", disse Felipão em entrevista coletiva.

Fred e Luis Fabiano não devem jogar juntos, mas o treinador quer uma referência dentro da área adversária.

Logo em seu primeiro jogo, o técnico campeão mundial de 2002 terá pouco tempo para treinar antes do amistoso com a Inglaterra, no estádio Wembley. Os jogadores vão se apresentar nos dias 3 e 4 de fevereiro e a partida está marcada para o dia 6. A preparação do Brasil será na base da conversa e de vídeos preparados pela comissão técnica.

Felipão acredita que sua primeira lista ainda está longe da ideal e, somente depois da série de amistosos em março, contra Itália, Rússia e talvez Chile, é que o time vai ser aproximar daquilo que ele gostaria de ver em campo.

"Vamos ter um dia de trabalho em Londres e daqui 4, 5 meses vamos ter ideia de quem merece mais ou menos chance", declarou.

Depois de março, o Brasil enfrenta, antes da Copa das Confederações de junho, as seleções de Inglaterra e França.

A equipe brasileira deve fazer 10 amistosos este ano contando com um jogo de reciprocidade contra o Chile, no Chile, e o superclássico das Américas, diante da Argentina. O grande teste será a Copa das Confederações.

Segundo Felipão, o time da Copa vai ficar pronto este ano. "Quero dizer que em 2013 é que vamos ter principais jogos e possibilidade de organizar uma equipe. Em 2014, temos um jogo só. Se vamos trabalhar, preparar e organizar bem praticamente será nesse ano de 2013 quando devemos jogar 10 jogos", afirmou Felipão.

LISTA PARA MARIN

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, recebeu no fim da tarde da segunda-feira a lista com os 20 convocados para o amistoso com a Inglaterra.

"Antes de vocês perguntarem, ontem às 17 horas foi entregue ao presidente Marin a lista com os convocados em envelope fechado para evitar que digam que ele pede ou coloque um nome. Queremos evitar ruídos e não perder tempo com isso que não vale a pena", afirmou Felipão.

O dirigente declarou que está à procura de um treinador para a seleção sub-20, eliminada na primeira fase do Campeonato Sul-Americano e, consequentemente, fora do Mundial da categoria.

Marin revelou que conversou com Jorginho, treinador do Bahia, mas analisa outras opções. "Temos outras opções sendo analisadas", disse ele a jornalistas.

O presidente da CBF revelou também que o contrato de consultoria do ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira e a entidade, no valor de 130 mil reais por mês, está para ser encerrado. "Ele vai até março, mas pode acabar antes disso", finalizou.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)