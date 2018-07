Felipão passa por constrangimento em voo a Porto Alegre

Luiz Felipe Scolari passou por momentos constrangedores na última quarta-feira, durante a viagem entre São Paulo e Porto Alegre. Logo depois de o avião da companhia TAM decolar do aeroporto de Congonhas, um integrante do programa Pânico, da Rede Bandeirantes, incitou os passageiros a cantarem músicas contra o ex-treinador da seleção brasileira. A ordem foi restabelecida somente após a intervenção do comandante da aeronave.

O incidente foi confirmado pelo assessor de Felipão, Acaz Fellegger, que o acompanhava na viagem à capital gaúcha, onde ocorreu a apresentação oficial do técnico no Grêmio. O voo 3865 da TAM partiu de São Paulo às 8h28 e chegou ao aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, às 10h14. De acordo com Fellegger, a equipe do Pânico começou a fazer piadas ainda em São Paulo, no saguão de embarque. Na ocasião, o personagem "Alfinete" citou o nome de Dunga. Felipão, por sua vez, não respondeu às provocações.

Já no interior da aeronave, o técnico foi novamente assediado, dessa vez pelo "Impostor", responsável por um dos quadros do programa. Nesse momento, Felipão e seu assessor estavam distantes um do outro. O treinador ocupava uma das poltronas da fileira 25. Fellegger estava sentado nos primeiros lugares do avião, na quinta fileira.

Após a decolagem, Felipão, que havia distribuído alguns autógrafos, foi abordado pela equipe do programa. A reportagem do Estado apurou que algumas músicas foram cantadas pelos integrantes da equipe do Pânico, inclusive o Hino Nacional, tão marcante na Copa do Mundo. Fellegger, entretanto, não confirma a informação, pois estava distante e não conseguiu escutar nada, disse. "As aeromoças avisaram o comandante sobre as provocações e ele pediu que respeitassem a privacidade dos passageiros."

Algumas pessoas reprovaram a atitude da equipe da Bandeirantes. Já Felipão não esboçou reação e se manteve sentado durante todo o incidente. Na última semana, integrantes do Pânico já haviam seguido o técnico por três dias, instalando-se em frente à sua residência, em São Paulo. O treinador, incomodado, chegou a discutir com um dos membros do grupo. Procurada, a produção do Pânico não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

No último dia 13, Felipão entregou à CBF o cargo de técnico da seleção brasileira. O fato ocorreu no dia seguinte à derrota do Brasil para a Holanda na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo, em Brasília. Quatro dias antes, a equipe foi eliminada pela Alemanha ao ser goleada por 7 a 1 na semifinal da competição. O acordo com o Grêmio ocorre 16 dias depois de o treinador deixar a seleção.