Felipão pede calma para o Grêmio vencer sem sofrer tanto nos jogos

A vitória magra, apenas por 1 a 0, do Grêmio sobre a Chapecoense, neste domingo, em casa, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, levou o técnico Luiz Felipe Scolari a pedir mais tranquilidade aos seus jogadores, especialmente nos momentos de definição das partidas. Para ele, o time poderia ter conquistado os três pontos com bem mais facilidade na Arena Grêmio.

"Foi no sufoco porque criamos esse sufoco. Tivéssemos aproveitado as oportunidades no primeiro tempo, que provavelmente foi o melhor que fizemos em casa, a situação ficaria bem mais tranquila para o segundo tempo", afirmou.

Para Felipão, porém, os erros são naturais, pois o time ainda está em formação. "Ainda estamos organizando nosso sistema de jogo, usando jogadores vindos de lesão, alguns jovens vivenciando pela primeira vez um Campeonato Brasileiro. Então vamos aprendendo", disse.

Felipão também elogiou a luta dos jogadores do Grêmio, fundamental para o time brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. "Vale a pena continuar insistindo no trabalho e na dedicação. Assim, a gente vai continuar no bolo, brigando pela vaga", comentou.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 39 pontos, na quinta colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 24ª rodada.