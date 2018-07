Felipão pede evolução no Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho O técnico Luiz Felipe Scolari aprovou o desempenho do Grêmio na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste sábado, mas pediu evolução na equipe para a final do Campeonato Gaúcho. O rival na decisão sairá do confronto entre o arquirrival Internacional e o Brasil de Pelotas, neste domingo, no Beira-Rio.