Felipão pede o apoio da torcida também no domingo O Palmeiras contou com o apoio de quase 35 mil torcedores na vitória sobre o Santo André, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Agora, o técnico Luiz Felipe Scolari espera que a torcida palmeirense também deixe o Pacaembu lotado no jogo de domingo, contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão.