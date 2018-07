Felipão pode igualar marca no Palmeiras contra o Oeste

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari está próximo mais uma vez de atingir uma mesma marca no Palmeiras. Se não perder nesta quinta-feira, 23, para o Oeste, a partir das 19h30, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o time chegará a 15 jogos sem derrota. Nos últimos 13 anos, só Felipão conseguiu tal feito.

No início do ano passado, o Palmeiras também começou empolgando a torcida. Foram mais de dois meses invicto, até a derrota para a Ponte Preta em 17 de abril. Naquele jogo, o time estava com vários reservas e já classificado para a fase seguinte do Estadual. Depois, todo torcedor sabe o que aconteceu: derrota nos pênaltis para o Corinthians na semifinal e uma temporada que foi por água abaixo.

Antes disso, a marca invicta não era alcançada desde 1999, quando o mesmo Felipão conseguiu 11 vitórias e 4 empates em um ano de glórias para o Palmeiras, com a conquista da Copa Libertadores da América.

Mas o desafio do treinador agora, além de bater nas 15 partidas invictas, é fazer com que o time não repita o fracasso de 2011. Se o começo do ano se mostra parecido, a questão é mudar os capítulos seguintes. "No ano passado a gente começou com alguns problemas e agora está tudo bem, sem confusões", comparou Marcos Assunção. "Já temos a lição de 2011 e temos de fazer as coisas melhores agora".

Segundo o volante, um dos líderes da equipe, a explicação para a boa fase alviverde está na ponta da língua: "Trabalho e paz", disse. "Hoje a tranquilidade reina no Palmeiras. Estamos treinando e jogando bem. E está prevalecendo o bom humor aqui", contou. "É o clima que faz com que todos fiquem tranquilos. Quando o time perde é ruim para todo mundo e aí começam as confusões e os problemas".

O zagueiro Henrique, suspenso, será o desfalque do time no Pacaembu. A dúvida está na lateral direita. Apesar de estar indo bem, com direito a três gols marcados, Arthur pode perder a posição com o retorno de Cicinho, que cumpriu suspensão na última rodada, no triunfo sobre o Guaratinguetá por 3 a 2, na última sexta.

PALMEIRAS X OESTE

PALMEIRAS - Deola; Cicinho (Artur), Leandro Amaro, Maurício Ramos e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Daniel Carvalho e Patrik; Maikon Leite e Barcos - Técnico: Luiz Felipe Scolari

OESTE - Zé Carlos; Adriano Alves, Éder Lima, Fabrício e Paulo Vitor; Dionísio, Leandro Mello, Mazinho e Fernandinho; Marcinho Beija-flor e Assisinho - Técnico: Roberto Cavalo

Árbitro - Marcelo Prieto Alfieri; Horário - 19h30 (de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)