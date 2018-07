Felipão poupa Fellipe Bastos em treino e confirma Giuliano

O técnico Luiz Felipe Scolari não indicou no último treinamento do Grêmio a escalação do time parta o duelo com o Caxias, às 18h30, na Arena, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Porém, ele confirmou em sua entrevista coletiva, a presença do meia Giuliano entre os titulares. Além disso, o volante Fellipe Bastos, poupado da atividade, não preocupa para o duelo.

Nesta manhã, os jogadores gremistas fizeram um trabalho recreativo no CT do clube, tradicional na véspera das partidas. Na parte final do treino, Douglas, Luan, Galhardo e Júnior treinaram cobranças de falta, sob supervisão de Felipão.

Fellipe Bastos foi poupado da atividade, realizando apenas corridas em volta do campo, mas não preocupa. Além disso, Felipão volta a contar com Geromel, Ramiro e Luan, que está recuperado de uma lesão no pé direito e deve ser titular diante do Caxias.

Em compensação, o Grêmio terá os desfalques de Walace, que sofreu lesão no ligamento do joelho e para por 45 dias, Matías Rodriguez, suspenso com três cartões amarelos, e Lincoln, que está defendendo a seleção brasileira Sub-17. Já o atacante uruguaio Braian Rodríguez, recém-contratado, treina normalmente, mas ainda não foi regularizado.

Como não treinou um time nesta sexta-feira, a atividade de quinta passou a ser a referência sobre a provável escalação do Grêmio diante do Caxias. E a equipe daquela atividade teve a seguinte formação: Marcelo Grohe; Galhardo, Rhodolfo, Erazo e Marcelo Hermes (Junior); Marcelo Oliveira, Fellipe Bastos, Giuliano, Douglas e Luan; Yuri Mamute.