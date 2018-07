Felipão poupa Giuliano e Douglas em 1º treino de preparação para final

O time gremista realizou treino em dois turnos nesta terça, já pensando no Internacional, adversário da decisão do Estadual. Os jogadores fizeram treino físico na academia e no campo e trabalhos técnicos, com foco em atividades de dois toques e finalizações.

Giuliano e Douglas foram preservados por causa da sequência de jogos da equipe nas últimas semanas. Eles voltarão aos treinos nesta quarta-feira e não terão qualquer problema para a primeira partida da final, domingo, na Arena do Grêmio.

Também ficaram de fora das atividades o uruguaio Cristian Rodríguez e o atacante Yuri Mamute. Rodríguez fez trabalho com bola em separado, ainda na transição do departamento médico para a preparação física. Apesar disso, tem chances de entrar em campo no fim de semana. Mamute fez tratamento para curar a lesão no tornozelo direito.

Nesta quarta, o grupo gremista vai treinar somente em um turno, no período da tarde, a partir das 15h30.