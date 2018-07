Felipão poupa nove titulares no treino da seleção brasileira

Nem todos os titulares da seleção brasileira desceram ao campo 2 da Granja Comary, na tarde desta quinta-feira, em Teresópolis (RJ), no primeiro trabalho de preparação para o jogo com Camarões, marcado para a próxima segunda, em Brasília, pela rodada final do Grupo A da Copa do Mundo. Como esperado, os titulares no empate por 0 a 0 com o México, na última terça, em Fortaleza, foram poupados da atividade.

As exceções foram o goleiro Julio Cesar e o volante Ramires, que foi substituído no intervalo do duelo no Castelão pelo meia-atacante Bernard. Eles iniciaram a atividade desta quinta-feira no campo 2 da Granja Comary, assim como o atacante Hulk, que ficou fora do empate com o México em razão de dores musculares na coxa esquerda - ele não deve ser problema para o duelo com Camarões.

Os outros nove titulares da seleção - Daniel Alves, Marcelo, David Luiz, Thiago Silva, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Neymar e Fred - ficaram na academia na tarde desta quinta-feira e realizaram trabalhos regenerativos e de recuperação física após terem enfrentado o México.

Assim, o técnico Luiz Felipe Scolari deixou para depois qualquer definição sobre a escalação do Brasil para o duelo com Camarões. Hulk, se não voltar a reclamar de problemas musculares, deve voltar ao time, no lugar de Ramires, mas podem surgir outras mudanças entre os titulares.

Líder do Grupo A da Copa do Mundo, com quatro pontos e saldo superior ao México (2 a 1), o Brasil precisa de um empate com Camarões para se garantir nas oitavas de final da Copa.