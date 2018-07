Felipão poupa titulares, mas relaciona Valdivia e Barcos

O volante Marcos Assunção, que vinha desfalcando a equipe por conta de uma lesão, também ficou de fora. Mas a maior surpresa foi a ausência de Henrique. O zagueiro foi expulso diante do Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, e a diretoria tentava efeito suspensivo para ele poder atuar diante do Coritiba, na quinta-feira, pela primeira partida da decisão. Mesmo reconhecendo a dificuldade de conseguir a liberação do jogador, Felipão achou melhor poupá-lo.

Apesar do descanso a alguns atletas, o treinador relacionou dois dos principais nomes do Palmeiras para o jogo de domingo: o meia Valdivia e o atacante Barcos. Ambos, no entanto, não devem começar como titulares e, assim, Felipe e Daniel Carvalho brigam por vaga no meio, enquanto Betinho deve ser titular no ataque.

Outra surpresa da lista ficou por conta do jovem volante João Denoni, de 18 anos, que foi convocado pela primeira vez para uma partida do profissional. Campeão paulista sub-17 no ano passado, a promessa palmeirense comemorou a oportunidade. "A gente trabalha todos os dias para chegar este momento, mas, mesmo estando preparado, é claro que a emoção de ser convocado é muito grande. Fico muito feliz pela oportunidade, mesmo se não entrar em campo. O importante é fazer parte do grupo e crescer aos poucos", declarou.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Deola e Raphael.

Laterais: Cicinho e Fernandinho.

Zagueiros: Maurício Ramos, Leandro Amaro, Román e Thiago Heleno.

Volantes: João Vitor, Márcio Araújo e João Denoni.

Meias: Patrik, Daniel Carvalho, Valdivia, Felipe e Mazinho.

Atacantes: Maikon Leite, Barcos e Betinho.