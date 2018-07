Felipão poupa três titulares em treino fechado do Grêmio

A ótima atuação no clássico contra o Inter, domingo, na goleada por 4 a 1, é um indicativo de que o Grêmio deve manter a formação para enfrentar o Criciúma, sábado à noite, no interior catarinense. Mesmo assim, o técnico Luiz Felipe Scolari preferiu fechar a maior parte do treino desta quinta-feira no gramado do Olímpico.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Felipão orientou um trabalho tático no qual corrigiu o posicionamento e a mecânica de jogo na saída de bola da equipe. O zagueiro Rhodolfo, o meia Fellipe Bastos e o atacante Dudu foram poupados por desgaste físico, mas não são problema para sábado.

Como Giuliano ainda não deverá voltar à equipe, a expectativa é que o Grêmio tenha a mesma escalação que venceu o Inter: Marcelo Grohe; Pará, Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Fellipe Bastos, Walace, Ramiro e Dudu; Luan e Barcos. O time gaúcho é o quarto colocado, com 57 pontos.