Felipão poupa Valdivia e Márcio Araújo no Palmeiras

Araújo ganhará um descanso após disputar todas as partidas do Palmeiras neste ano, enquanto Valdivia segue com dores no pé direito. Já os meias Patrik e Lincoln continuam em tratamento no departamento médico e foram vetados do duelo.

Já o lateral-esquerdo Gabriel Silva não entrará em campo porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo em forma, o recém-contratado Wellington Paulista não poderá jogar porque não foi inscrito na competição.

Com a vaga garantida nas quartas de final, o Palmeiras buscará no domingo confirmar a primeira colocação da tabela. Se tropeçar, poderá ser superado pelo São Paulo, que vai duelar com o Oeste, em Mogi Mirim.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Bruno e Deola;

Laterais: Luis Felipe, Cicinho e Rivaldo;

Zagueiros: Thiago Heleno, Danilo, Maurício Ramos e Leandro Amaro;

Volantes: João Vítor, Chico e Marcos Assunção;

Meias: Tinga e Luan;

Atacantes: Kléber, Adriano, Vinícius e Max Santos.