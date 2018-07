Felipão poupará titulares do Palmeiras contra a Ponte Preta

SÃO PAULO - Atualmente na liderança isolada do Campeonato Paulista, o Palmeiras deverá entrar com uma equipe mista para enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pela última rodada da primeira fase. Preocupado com as quartas de final do torneio estadual e com as oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Luiz Felipe Scolari admitiu que deverá deixar alguns dos seus principais titulares no banco.

"Devemos, sim, preservar alguns jogadores. O Márcio Araújo, por exemplo, nós já sabemos que está mais desgastado e vai ser poupado. Se tiver dúvidas com relação às condições dos atletas, vou deixá-los de fora. O Valdivia, por exemplo, levou um pisão e está com a unha toda preta. O Kléber também vamos ver se terá condições", afirmou.

O Palmeiras tem 41 pontos no Paulistão e é seguido pelo São Paulo, com 40. Com pelo menos a segunda colocação garantida, Felipão afirmou que a vantagem de ser líder não importa para o time.

"Como já temos a vantagem nas quartas e na semifinais, não me interesse muito ser primeiro ou segundo neste momento. Nem casa nós temos, então é algo que está sendo pensado por nós, pela comissão e pela diretoria. Vamos analisar bem o que fazer", declarou o treinador, se referindo ao fato de o Palmeiras não poder mandar seus jogos no Palestra Itália, que está passando por reformas.

Wellington Paulista. A vitória sobre o Santo André, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, marcou a estreia do atacante Wellington Paulista pelo Palmeiras. O jogador, que não pode atuar no Paulistão por ter sido contratado após o prazo de inscrição, entrou no segundo tempo e agradou Felipão. No entanto, o treinador ponderou sobre a entrada dele na equipe titular.

"Ele entrou com vontade, mas por ter jogado apenas 15, 20 minutos, não dá para fazer uma análise tática dele junto ao time. Mas vamos trabalhá-lo com calma junto ao grupo e é claro que é uma peça importante para a sequência da temporada", analisou o técnico palmeirense.

