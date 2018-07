Felipão prepara Palmeiras para atuar com 10 jogadores O técnico Luiz Felipe Scolari fez um teste inusitado no treino do Palmeiras, nesta segunda-feira. Preocupado com uma possível expulsão na semifinal de quarta-feira, contra o Goiás, pela Copa Sul-Americana, ele sacou o meia Lincoln no meio do coletivo e preparou a equipe para atuar com 10 jogadores.