Felipão prepara time misto para jogo de domingo

No treinamento desta quarta-feira, Felipão tirou do time titular alguns jogadores que vinham sendo escalados, como Bruno, Artur, Mauricio Ramos, Juninho, Marcos Assunção, João Vitor, Mazinho e Barcos. Existe a chance de todos eles serem poupados no domingo, assim como Valdivia, que voltou a treinar após dois dias de folga no Chile.

Assim, o time escalado por Felipão no treino coletivo desta quarta-feira teve Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Thiago Heleno e Fernandinho; Márcio Araújo, Henrique, Patrik e Daniel Carvalho; Maikon Leite e Betinho. Depois, durante a atividade, João Vitor e Felipe entraram nos lugares de Márcio Araújo e Daniel Carvalho.

A possibilidade de ganhar uma chance de Felipão e poder jogar no domingo motiva alguns reservas do elenco palmeirense. "É uma boa oportunidade. Se eu começar jogando, vou dar a vida não apenas para aproveitar a chance, mas também para ajudar o Palmeiras a sair desta posição incômoda no Campeonato Brasileiro", disse o meia Felipe.

Enquanto isso, outros jogadores descartam o descanso e se colocam à disposição para enfrentar o Figueirense. "Nossa prioridade é mesmo a Copa do Brasil, mas não podemos esquecer do Brasileiro. Não queremos ficar na zona do rebaixamento. Se o Felipão precisar de mim para domingo, estarei à disposição", afirmou o atacante Mazinho.