Felipão prevê chamar só 19 nomes ao total para jogo

"Normalmente, se tivéssemos mais tempo de trabalho na África do Sul, levaríamos 22 jogadores. Em princípio, a ideia neste momento é levar 18 ou 19 jogadores até porque teremos seis substituições [durante o amistoso] e apenas um dia de trabalho. E aí ficaria um pouco difícil levar 22 jogadores", explicou Felipão.

A redução do número de convocados deve diminuir as eventuais surpresas na lista que o técnico apresentará nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, às 12 horas. A convocação está sendo muito aguardada porque será a última chance para os jogadores mostrarem serviço e garantirem um lugar na lista final da Copa, a ser anunciada por Felipão no dia 7 de maio.

Na convocação desta terça, o treinador vai chamar somente os jogadores que atuam no exterior. A lista será completada com os atletas que jogam no Brasil nas próximas semanas. Felipão quer mais tempo para observar a evolução dos jogadores em razão do início da temporada do futebol no Brasil. "Teremos de sete a dez dias para convocação destes atletas para completarmos nossa lista", avisou o técnico.