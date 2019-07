Felipão prevê cinco ou seis mudanças no Palmeiras para clássico com o São Paulo

LEIA TAMBÉM > Willian volta após oito meses e lamenta mais gols diante do Inter

O Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo, sábado, no Morumbi, na retomada do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa América, será bem diferente da equipe que venceu o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari já adiantou que vai repetir a estratégia de mudar diversos titulares como vem fazendo desde o ano passado.

“Pela movimentação, entrega e ritmo, já prevejo, no mínimo, umas cinco ou seis mudanças para o jogo contra o São Paulo”, disse o treinador logo após o triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional no jogo de ida das quartas de final.

O treinador prevê mudanças de olho no jogo de volta da Copa do Brasil. O Palmeiras precisa de um empate para avançar às semifinais. Vitória do Inter por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Não há gol qualificado nesta edição do torneio. “Quarta-feira tem a decisão (o jogo de volta) contra o Internacional. Eu tenho que pensar quem realmente foi ao máximo hoje, para que esteja em condições na quarta”, afirmou Felipão.

Se mantiver a estratégia do primeiro semestre, Felipão deve mudar bastante a defesa. Com isso, Antônio Carlos e Edu Dracena têm chances de entrar no clássico. Na lateral esquerda, Victor Luis deve ocupar a vaga de Diogo Barbosa. No meio, Felipe Melo deve sair para a entrada de Thiago Santos. Também existe a possibilidade de Zé Rafael, autor do gol sobre o Inter, dar lugar para Gustavo Scarpa, que está recuperado de lesão. No ataque, Borja deverá ter mais uma chance de superar a fase ruim no lugar de Deyverson.