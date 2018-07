Felipão prevê 'dificuldade muito grande' contra o Goiás

O técnico Luiz Felipe Scolari garantiu neste sábado que o Palmeiras terá um adversário complicado na Copa Sul-Americana. Embora o Goiás esteja lutando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Felipão antecipou que a equipe virá com novo ânimo após passar pelo Avaí e se garantir na semifinal.

"Eles devem vir com foco total na Sul-Americana, pois dependendo do que acontecer neste final de semana, a situação deles pode ficar muito complicada no Brasileiro", garantiu Felipão. "Será uma dificuldade muito grande, mas normal de quem quer brigar para chegar à final."

O técnico lembrou ainda que o Palmeiras fez jogos difíceis contra o Goiás no Brasileirão - empatou por 1 a 1 em Goiânia e ganhou por 3 a 2 em casa. "É um adversário que conhecemos bem. Já jogamos duas vezes neste ano e temos certo conhecimento. É um time que mudou de técnico e a motivação aumenta", avaliou.

Ainda comemorando a classificação diante do Atlético Mineiro, Felipão elogiou o apoio da torcida. "Gostaria de agradecer imensamente a nossa torcida por tudo o que foi feito, pelo incentivo e pelo carinho. Eles foram importantes num momento mais delicado do jogo, quando tivemos uma menor qualidade técnica ou quando o Atlético-MG teve mais supremacia. Os torcedores souberam entender e deram apoio".