Felipão procura soluções para formar ataque do Grêmio

O técnico Luiz Felipe Scolari sabe que terá pelo menos dois desfalques para escalar o Grêmio diante do Goiás, sábado, no Serra Dourada, pelo Brasileirão. O treinador não vai poder contar com a dupla de ataque titular, suspensa. Barcos foi expulso diante do Palmeiras, sábado passado, enquanto Dudu recebeu o terceiro cartão amarelo naquela partida.

Para a vaga do centroavante não há muita dúvida e tudo indica que Lucas Coelho mais uma vez deverá entrar no time. Já a vaga de Dudu tem dois concorrentes: Fernandinho e Alan Ruiz. Os dois, aliás, participaram normalmente do treino desta segunda-feira, no Olímpico, abrindo a semana tricolor.

A atividade, no gramado suplementar, foi comandada pelo auxiliar Ivo Wortmann apenas com reservas - Fellipe Bastos e Alan Ruiz, que saíram no decorrer do jogo contra o Palmeiras também trabalharam no campo. Os titulares ficaram na academia.

"Temos que estar focados no Goiás. É um jogo muito importante para nós. A competição está chegando ao fim e precisamos retomar o caminho de vitórias para chegarmos aos nossos objetivos", afirmou o zagueiro Bressan, em entrevista coletiva.